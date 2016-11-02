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Евгений Гинер: Никакие игры со «Спартаком» не могут повлиять на выступления ЦСКА в Лиге чемпионов

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что последние неудачи в национальном первенстве никак не влияют на команду перед матчами в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов и премьер-лига – это два разных турнира. Никакие игры со «Спартаком» или другими командами не могут повлиять на Лигу чемпионов. В чемпионате у нас отставание семь очков, но вспомните предыдущий сезон – мы на 9 или 11 очков отставали… Для болельщиков даже интереснее, когда все решается в последних турах», – приводит слова Гинера официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Сегодня ЦСКА сыграет на выезде с «Монако» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча стартует в 22.45 мск, а «Советский Спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Отметим, что до этой игры армейцы уступили «Локомотиву» (0:1, 11-й тур), и «Спартаку» (1:3, 12-й тур).


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