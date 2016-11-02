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Тамбов досрочно оформляет домашнюю победу

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоялись очередные два матча на мини-турнире НСФЛ в Тамбове.
СПбГУПТД из Санкт-Петербурга сделали правильные выводы из поражения от хозяев накануне, и уверенно взяли верх над ставропольским СКФУ со счетом 4:2. В составе питерцев отметился дублем главная ударная сила команды – Александр Можегов.
А следом на поле ТГУ вышли хозяева турнира и СПбГУ из Санкт-Петербурга. Гости провели очень достойный первый тайм, но после перерыва в течение семи минут тамбовчане отправили в ворота аутсайдера четыре мяча и перед заключительным игровым днем гарантировали себе домашнюю победу.
Завтра в программе питерское дерби и противостояние Тамбова и Ставрополя. Начало матчей в 10:30 и 13:30 по московскому времени.
Перед зимней паузой в рамках НСФЛ состоятся еще два этапа – в Махачкале и Грозном.
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