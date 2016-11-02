Тамбов досрочно оформляет домашнюю победу

Сегодня состоялись очередные два матча на мини-турнире НСФЛ в Тамбове.

СПбГУПТД из Санкт-Петербурга сделали правильные выводы из поражения от хозяев накануне, и уверенно взяли верх над ставропольским СКФУ со счетом 4:2. В составе питерцев отметился дублем главная ударная сила команды – Александр Можегов.

А следом на поле ТГУ вышли хозяева турнира и СПбГУ из Санкт-Петербурга. Гости провели очень достойный первый тайм, но после перерыва в течение семи минут тамбовчане отправили в ворота аутсайдера четыре мяча и перед заключительным игровым днем гарантировали себе домашнюю победу.

Завтра в программе питерское дерби и противостояние Тамбова и Ставрополя. Начало матчей в 10:30 и 13:30 по московскому времени.

Перед зимней паузой в рамках НСФЛ состоятся еще два этапа – в Махачкале и Грозном.