Григорий Иванов: Хотим пригласить на должность главного тренера «Урала» Тарханова
Президент «Урала» Григорий Иванов назвал имя специалиста, который может стать главным тренером команды.
Напомним, на днях этот пост покинул Вадим Скрипченко. Это произошло после матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4), вызвавшем широкий резонанс.
«Хотим пригласить на должность главного тренера ФК «Урал» Александра Тарханова», - приводит слова Иванова официальный твиттер уральцев.
О том, что Тарханов возглавит «Урал», ранее сегодня сообщило издание URA.Ru.
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