Игорь Шалимов: Смолов отправится в Германию, но выйти он сможет лишь в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, когда нападающий Федор Смолов, оправившийся от травмы, сможет вновь выйти на поле.



«Он работает с командой, летит в Гельзенкирхен. Но более реален сценарий, при котором Смолов сможет выйти на замену во встрече с «Оренбургом» в следующем туре.



К нападающему предъявляются определенные требования, которые Федор выполняет лучше всех. Конечно, это потеря. Но подчеркну, что потерей, но не катастрофой является травма любого футболиста. Как любого, мы должны быть готовы заменить», –цитирует специалиста «Спорт-экспресс».

Матч с «Оренбургом» подопечные Шалимова проведут 6 ноября в рамках 13-го тура РФПЛ.

Завтра российский клуб сыграет в 4-м туре группового этапа Лиги Европы с «Шальке 04» в Гельзенкирхене (Германия).



