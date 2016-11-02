Агент Мозгова: Тиме наложили пять швов на верхнюю губу

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о травме, полученной центровым «Лейкерс» в матче с «Индианой» (108:115).

- Тиме сделали МРТ в одной из клиник Атланты, куда команда переехала из Индианаполиса, - говорит Максим Шарифьянов. – У него большой отек в области глаза, поэтому даже с помощью МРТ нельзя понять – есть ли там перелом. Это исключать нельзя. Состояние такое, что Тима почти ничего не видит одним глазом. Но ясно, что он пропустит игру с «Атлантой». Врачи наложили пять швов с одной стороны на верхнюю губу. После матча с «Атлантой» команда вернется в Лос-Анджелес, там уже Тиме сделают более тщательное обследование, после чего станет понятно, сколько займет восстановление.