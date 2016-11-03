Александр Гришин: Я был удивлен крупной победе над «Монако»

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин признался, что был приятно удивлен крупной победе подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА над «Монако» (5:0).

«Я удивлен такому результату. Я был на связи с командой, которая сейчас показывает хороший футбол, но никто не поверил бы до матча, что выиграем 5:0. Безусловно, рассчитывали на победу. Это большая победа не только ЦСКА, а российского футбола. Мы - как лакмусовая бумажка нашего молодежного футбола. На протяжении шести лет мы выходим из сильнейших групп, что показывает, что у нас сильная молодежь. Просто ее надо грамотно доводить до основного состава «, - приводит «Р-Спорт» слова Гришина.

В среду армейцы в матче Юношеской лиге УЕФА на выезде разгромили «Монако» со счетом 5:0.

Гришин пропустил матч с «Монако» из-за болезни, а исполнял обязанности главного тренера Валерий Минько.