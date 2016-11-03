Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Гришин: Я был удивлен крупной победе над «Монако»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин признался, что был приятно удивлен крупной победе подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА над «Монако» (5:0).

«Я удивлен такому результату. Я был на связи с командой, которая сейчас показывает хороший футбол, но никто не поверил бы до матча, что выиграем 5:0. Безусловно, рассчитывали на победу. Это большая победа не только ЦСКА, а российского футбола. Мы - как лакмусовая бумажка нашего молодежного футбола. На протяжении шести лет мы выходим из сильнейших групп, что показывает, что у нас сильная молодежь. Просто ее надо грамотно доводить до основного состава «, - приводит «Р-Спорт» слова Гришина.

В среду армейцы в матче Юношеской лиге УЕФА на выезде разгромили «Монако» со счетом 5:0.

Гришин пропустил матч с «Монако» из-за болезни, а исполнял обязанности главного тренера Валерий Минько.

Матч

Монако (мол) - ЦСКА (мол) - 0:5 (0:3)

Голы

Чалов 8 (0:1). Чалов 43 (0:2 - пен.). Чалов 45 (0:3). Чалов 49 (0:4). Жамалетдинов 79 (0:5).

Состав

ЦСКА (мол): Овчинников, Маклаков, Алибеков, Станисавлевич (Кабахидзе, 88), Пухов (Тикнизян, 54), Кучаев (Анисимов, 61), Леонов, Олейников, Хосонов, Жамалетдинов, Чалов

Место и дата

02 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вице-президент «Монако»: У ЦСКА замечательная молодежьВице-президент «Монако» Вадим Васильев после победы над «Монако» в матче группового этапа Лиги чемпионов над ЦСКА выразил сожаление, что его команда переиграла именно армейский клуб.Александр Бубнов: ЦСКА психологически очень тяжело пережил поражение от «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игроки ЦСКА выходили заранее обреченными на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3).Алексей Ионов: Нельзя так играть на таком уровнеПолузащитник ЦСКА Алексей Ионов после поражения от «Монако» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3) признался, что ему стыдно за игру команды.Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы пройти в Лигу ЕвропыГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказал мнение о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).Леонарду Жардим: Болельщикам не понравилось, что две недели назад Траоре забил. В «Монако» он играл очень плохоГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0) объяснил, почему болельщики освистали нападающего ЦСКА Ласина Траоре.Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу ЕвропыЛеонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу ЕвропыГлавный тренер «Монако» - о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).Леонид Слуцкий: Беру вину за поражение на себяГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий взял на себя вину за поражение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3).Леонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщикамиЛеонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщикамиГлавный тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференции подтвердил: поражение закономерно, качество игры неудовлетоврительно.Леонид Слуцкий: Впервые в сезоне ЦСКА проиграл абсолютно по делуГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3) попросил извинение у болельщиков.Ни слов, ни музыки, ни сил. ЦСКА был беспомощен в матче с «Монако»Ни слов, ни музыки, ни сил. ЦСКА был беспомощен в матче с «Монако»В четвертом матче группового турнира Лиги чемпионов армейцы безропотно уступили в гостях монегаскам.ЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧФутболисты «Монако» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли московский ЦСКА.Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подрядГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако».Жермен открыл счет в матче «Монако» – ЦСКАСегодня в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов во Франции проходит матч между «Монако» и московским ЦСКА.«Монако» – ЦСКА. ОнлайнМатч группового раунда Лиги чемпионов «Монако» - ЦСКА на Sovsport.ru.Страндберг – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Монако»ЦСКА и «Монако» назвали стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Евгений Гинер: Никакие игры со «Спартаком» не могут повлиять на выступления ЦСКА в Лиге чемпионовПрезидент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что последние неудачи в национальном первенстве никак не влияют на команду перед матчами в Лиге чемпионов.Михаил Грушевский: В матче с «Монако» ЦСКА нужно получить удовольствие от своей игрыИзвестный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от встречи армейцев с «Монако» в Лиге чемпионов.Покер Чалова принес ЦСКА победу над «Монако» в Юношеской лиге УЕФАЦСКА на выезде крупно обыграл «Монако» (5:0) в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.Сергей Колотовкин: На ЦСКА в матче против «Монако» не поставлюБывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин не верит в армейцев в матче Лиги чемпионов с «Монако».КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 990 тысяч рублей по итогам столичного дербиМосковские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 990 тысяч рублей по итогам матча 12-го тура чемпионата России.

Монако
Монакокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Гришин
Александр Гришинвсе новости

Cпецпредложение