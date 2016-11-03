Александр Гришин: Я был удивлен крупной победе над «Монако»
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тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин признался, что был приятно
удивлен крупной победе подопечных в матче Юношеской
лиги УЕФА над «Монако» (5:0).
«Я удивлен такому
результату. Я был на связи с командой, которая сейчас показывает хороший
футбол, но никто не поверил бы до матча, что выиграем 5:0. Безусловно,
рассчитывали на победу. Это большая победа не только ЦСКА, а российского
футбола. Мы - как лакмусовая бумажка нашего молодежного футбола. На протяжении
шести лет мы выходим из сильнейших групп, что показывает, что у нас сильная
молодежь. Просто ее надо грамотно доводить до основного состава «, - приводит «Р-Спорт» слова Гришина.
В
среду армейцы в матче Юношеской лиге УЕФА на выезде разгромили «Монако» со
счетом 5:0.
Гришин пропустил матч с «Монако» из-за болезни, а исполнял обязанности главного тренера Валерий Минько.
Матч
Монако (мол) - ЦСКА (мол) - 0:5 (0:3)
Голы
Чалов 8 (0:1). Чалов 43 (0:2 - пен.). Чалов 45 (0:3). Чалов 49 (0:4). Жамалетдинов 79 (0:5).
Состав
ЦСКА (мол): Овчинников, Маклаков, Алибеков, Станисавлевич (Кабахидзе, 88), Пухов (Тикнизян, 54), Кучаев (Анисимов, 61), Леонов, Олейников, Хосонов, Жамалетдинов, Чалов
Место и дата
02 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция