Танковый кибертурнир проведут на средства госбюджета

Российский государственный военный историко-культурный центр при правительстве (Росвоенцентр) ведет переговоры с Mail.ru Group о проведении всероссийского киберспортивного турнира в 2017 году по танковой игре «Проект Армата». Мероприятие будет проведено на средства бюджета — на турнир выделено 500 тыс. рублей.



Турнир пройдет в несколько этапов — региональные отборочные соревнования и финал. Игра, по которой будет проводиться состязание геймеров, еще не определена — для этого Росвоенцентр проведет госзакупку, однако ведомство уже провело ряд встреч с разработчиками игр по танкам. В Mail.ru Group подтвердили факт переговоров с Росвоенцентром.



«Росвоенцентр вышел с предложением о проведении всероссийского турнира среди молодежи на базе нашей танковой онлайн-игры «Проект Армата» и обратился к нам как к разработчикам за экспертной оценкой. У нашей команды игрового направления есть обширный опыт проведения киберспортивных мероприятий разного уровня, поэтому мы выразили готовность поддержать эту инициативу, предоставив для проведения электронную турнирную платформу esports.mail.ru, а также взяв на себя составление единого регламента соревнования», — рассказал заместитель руководителя игрового направления Mail.ru Group Илья Карпинский.



По словам источников, киберспортивный турнир будет похож на фестиваль «День танкиста», проведенный Росвоенцентром и компанией Wargaming (создатель игры World of Tanks) в мае этого года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». На фестивале были спортивные соревнования, выставка бронетехники и танков, парад ретроавтомобилей, выступления артистов, викторины.



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