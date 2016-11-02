Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив45 : 50Барселона
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Баскетбол  Зенит55 : 48Будучность
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Танковый кибертурнир проведут на средства госбюджета

Комментарии

Российский государственный военный историко-культурный центр при правительстве (Росвоенцентр) ведет переговоры с Mail.ru Group о проведении всероссийского киберспортивного турнира в 2017 году по танковой игре «Проект Армата». Мероприятие будет проведено на средства бюджета — на турнир выделено 500 тыс. рублей. 

Турнир пройдет в несколько этапов — региональные отборочные соревнования и финал. Игра, по которой будет проводиться состязание геймеров, еще не определена — для этого Росвоенцентр проведет госзакупку, однако ведомство уже провело ряд встреч с разработчиками игр по танкам. В Mail.ru Group подтвердили факт переговоров с Росвоенцентром.

«Росвоенцентр вышел с предложением о проведении всероссийского турнира среди молодежи на базе нашей танковой онлайн-игры «Проект Армата» и обратился к нам как к разработчикам за экспертной оценкой. У нашей команды игрового направления есть обширный опыт проведения киберспортивных мероприятий разного уровня, поэтому мы выразили готовность поддержать эту инициативу, предоставив для проведения электронную турнирную платформу esports.mail.ru, а также взяв на себя составление единого регламента соревнования», — рассказал заместитель руководителя игрового направления Mail.ru Group Илья Карпинский.

По словам источников, киберспортивный турнир будет похож на фестиваль «День танкиста», проведенный Росвоенцентром и компанией Wargaming (создатель игры World of Tanks) в мае этого года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». На фестивале были спортивные соревнования, выставка бронетехники и танков, парад ретроавтомобилей, выступления артистов, викторины.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тина Канделаки: «Понимаю, что киберспорт — это будущее»Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью vc.ru поделилась мнение о развитии киберспорта и рассказала, как телеканал планирует развивать это направление.Анонсированы группы турнира European Minor Championship по CS:GOPGL анонсировала распределение команд по группам на турнире European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.SK Gaming вернулась на первое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира ESL Pro League Season 4.Team Secret получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2Команда Team Secret получила прямое приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2.Fnatic Academy и EURONICS сыграют на Acer Predator Masters 3Организаторы Acer Predator Masters объявили, что команды fnatic Academy и EURONICS примут участие в их турнире.Kinguin примет участие в DreamHack ZOWIE OpenПольский коллектив Kinguin сыграет на турнире DreamHack ZOWIE Open по Counter-Strike: Global Offensive.Team NP заменит Digital Chaos на Northern ArenaОрганизаторы Northern Arena объявили, что команда Team NP заменит Digital Chaos на турнире по Dota 2.Valve анонсировала даты The Spring Major 2017 и The International 2017Компания Valve анонсировала даты проведения весеннего Major и главного турнира по Dota 2 - The International 2017.Определились участники турнира CIS Minor по CS:GOПо результатам квалификации, были определены все участники турнира Regional Minor Championship: CIS по CS:GO.Президент IeSF: «Наша главная цель состоит в том, чтобы включить киберспорт в программу олимпийских игр»Президент Международной Федерации Киберспорта (IeSF) Бён Хон Джун в интервью Korea Times рассказал о главной цели федерации.Анонсированы группы турнира Northern Arena Montreal по CS:GOОрганизаторы Northern Arena Montreal представили распределение команд по группам на турнире.Сегодня организации Virtus.pro исполнилось 13 летСегодня российской киберспортивной организации Virtus.pro исполнилось 13 лет.ФК «Легия» подписал контракт с игроком по FIFAПольский футбольный клуб «Легия» подписал контракт с игроком по FIFА Михалом «Stroka» Строкошем.Питер «ppd» Дагер: «Я могу вернуться в игру, я никогда официально не заканчивал карьеру»Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является управляющим директором организации, в интервью theScore esports заявил, что еще может возобновить карьеру.ALTERNATE aTTaX, HellRaisers и mousesports не примут участие в Acer Predator Masters 3Команды ALTERNATE aTTaX, HellRaisers и mousesports отказались от участие в турнире Acer Predator Masters по CS:GO.Алексей «Solo» Березин: «У команд из СНГ есть проблема в отсутствии дисциплины в игре»Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью CyberSport.ru поделился мнением о СНГ-командах по Dota 2 и о тренере в команде.Как выглядят российские хоккеисты в NHL 17. Угадаешь, кто есть кто?Как выглядят российские хоккеисты в NHL 17. Угадаешь, кто есть кто?«Советский спорт» предлагает вашему вниманию тест, в котором нужно отгадать хоккеиста по его лицу в хоккейном симуляторе NHL 17.Сборная России пробилась в плей-офф чемпионата мира по OverwatchКоманда Сборной России по по Overwatch вышла в стадию плей-офф Overwatch World Cup.Женская команда Team Secret выиграла турнир ESWC 2016 по CS:GOКоманда Team Secret заняла первое место на турнире Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive среди женских команд.Киберспортсмен ФК «ПСЖ» стал чемпионом ESWC 2016Лукас «DaXe» Кюийрье, представляющий французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», стал победителем турнира Electronic Sports World Cup 2016 по FIFA 17.

Cпецпредложение