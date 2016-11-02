Александр Барабанов: Ковальчука можно было взять на Карьяла

Форвард СКА и сборной России Александр Барабанов высказался о составе нашей команды перед Кубком Карьяла.

- Нужен ли нашей команде опытный дядька? Вот уж не знаю… Это вы лучше у тренера спросите, - посоветовал Александр Барабанов в ответ на вопрос-предложен ие усилить состав сборной России опытными игроками.

- Да уже спрашивал – говорит, что нет. Но того же Илью Ковальчука можно было бы и взять на турнир. Как считаете?

- Да можно, конечно.

- Кстати, как вас проводили в сборную более опытные игроки СКА? Ведь в Новогорске у вас раздевалки рядом.

- Сказали, чтоб мы работали так же, как в клубе. И тогда все будет хорошо. Все просто.

Напомним, что в среду сборная России отправилась в Хельсинки, чтобы принять участие в первом этапе Евротура. Свой первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут в четверг 3 ноября. Их соперником станет хозяин турнира – сборная Суоми.

Средний возраст нашей команды – 22,4 года.