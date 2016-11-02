Александр Барабанов: Ковальчука можно было взять на Карьяла
Форвард СКА и сборной России Александр Барабанов высказался о составе нашей команды перед Кубком Карьяла.
-
Нужен ли нашей
команде опытный
дядька? Вот уж
не знаю… Это
вы лучше у тренера
спросите, -
посоветовал
Александр
Барабанов в
ответ на вопрос-предложен
-
Да уже спрашивал
– говорит, что
нет. Но того же
Илью Ковальчука
можно было бы
и взять на турнир.
Как считаете?
- Да можно, конечно.
-
Кстати, как вас
проводили в
сборную более
опытные игроки
СКА? Ведь в
Новогорске
у вас раздевалки
рядом.
- Сказали, чтоб мы работали так же, как в клубе. И тогда все будет хорошо. Все просто.
Напомним, что в среду сборная России отправилась в Хельсинки, чтобы принять участие в первом этапе Евротура. Свой первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут в четверг 3 ноября. Их соперником станет хозяин турнира – сборная Суоми.
Средний возраст нашей команды – 22,4 года.