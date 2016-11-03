Росс Браун опроверг слухи о том, что сменит Экклстоуна во главе «Формулы-1»
Бывший
руководитель немецкой команды «Мерседес» Росс Браун опроверг информацию о том,
что он сменит Берни Экклстоуна на посту управляющего чемпионатом «Формулы-1».
«Liberty
Media еще не настолько продвинулась в этом бизнесе, чтобы брать на себя
какие-то обязательства. Я даю им небольшие консультации, чтобы они лучше поняли
«Формулу-1», но это все», - приводит BBC слова Брауна.
Ранее
в СМИ сообщалось, что Браун уже, якобы, подписал контракт с новым владельцем «Формулы-1»
компанией Liberty Media, и что его назначение согласовано с Международной
автомобильной федерацией (FIA).
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