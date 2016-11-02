Рашит Давыдов: В матче со сборной Финляндии ворота будет защищать Сорокин

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов дал интервью обозревателю «Советского спорта».



– Олег Знарок сказал, что в тренерском штабе уже определились с вратарем. Кто выйдет в четверг против финнов?

– Сыграет Илья Сорокин. Чем обусловлен выбор? Это ведь логично. Человек имеет побольше опыта игры за национальную сборную. Мы его задействовали в том году на всех Евротурах.



– Владислав Третьяк сказал: его радует, что наши молодые вратари переигрывают иностранцев в своих клубах. Это помогает им расти в мастерстве?

– Да, очень хорошо, когда есть такая конкуренция, и наши ребята бьются за место в составе с иностранными специалистами. Это всегда на пользу команде.





