Рашит Давыдов: В матче со сборной Финляндии ворота будет защищать Сорокин
Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов дал интервью обозревателю «Советского спорта».
– Олег Знарок сказал, что в тренерском штабе уже определились с вратарем. Кто выйдет в четверг против финнов?
– Сыграет Илья Сорокин. Чем обусловлен выбор? Это ведь логично. Человек имеет побольше опыта игры за национальную сборную. Мы его задействовали в том году на всех Евротурах.
– Владислав Третьяк сказал: его радует, что наши молодые вратари переигрывают иностранцев в своих клубах. Это помогает им расти в мастерстве?
– Да, очень хорошо, когда есть такая конкуренция, и наши ребята бьются за место в составе с иностранными специалистами. Это всегда на пользу команде.
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