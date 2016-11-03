Инна Гончаренко: Радионова подходит к этапу Гран-при в Москве в хорошем настроении
Российский
тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечная – российская фигуристка
Елена Радионова в хорошем настроении подходит к московскому этапу Гран-при и
рассчитывает на удачное выступление.
«Нас
не смущают выступления на домашних этапах. Во-первых, дома всегда очень
поддерживает публика. К тому же отпадает такая нагрузка, как перелет, а также
проблемы из-за смены часовых поясов. У нас есть хороший опыт выступления на
домашних этапах – мы одержали победу в Москве в прошлом году. Будем надеяться, что
и в этот раз все сложится удачно! Во всяком случае, мы подходим к старту с
хорошим настроением, а насколько готовы – покажут соревнования», -
приводит «Р-Спорт» слова Гончаренко.
Третий
этап серии Гран-при пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт» 4-6
ноября.