Инна Гончаренко: Радионова подходит к этапу Гран-при в Москве в хорошем настроении

Российский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечная – российская фигуристка Елена Радионова в хорошем настроении подходит к московскому этапу Гран-при и рассчитывает на удачное выступление.

«Нас не смущают выступления на домашних этапах. Во-первых, дома всегда очень поддерживает публика. К тому же отпадает такая нагрузка, как перелет, а также проблемы из-за смены часовых поясов. У нас есть хороший опыт выступления на домашних этапах – мы одержали победу в Москве в прошлом году. Будем надеяться, что и в этот раз все сложится удачно! Во всяком случае, мы подходим к старту с хорошим настроением, а насколько готовы – покажут соревнования», - приводит «Р-Спорт» слова Гончаренко.

Третий этап серии Гран-при пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт» 4-6 ноября.