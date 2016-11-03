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Илья Самсонов: Конкуренция с Кошечкиным меня подстегивает

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Илья Самсонов считает, что не имеет права жаловаться на игровое время в клубе.

«Все в порядке, работаю. Чтобы у меня больше было игрового времени, его же надо заслужить. Жаловаться ни на кого права не имею, только на себя. Вообще было сложно ожидать, что много времени получу, ведь в команде есть Вася Кошечкин, лучший вратарь КХЛ уже много лет, но эта конкуренция меня подстегивает», - приводит «Р-Спорт» слова Самсонова.

Самсонов провел пять полных матчей за «Металлург» в текущем сезоне КХЛ. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в среду заявил, что обеспокоен игровым временем Самсонова в клубе.

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