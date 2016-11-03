Илья Самсонов: Конкуренция с Кошечкиным меня подстегивает
Вратарь
магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Илья Самсонов считает,
что не имеет права жаловаться на игровое время в клубе.
«Все
в порядке, работаю. Чтобы у меня больше было игрового времени, его же надо
заслужить. Жаловаться ни на кого права не имею, только на себя. Вообще было
сложно ожидать, что много времени получу, ведь в команде есть Вася Кошечкин,
лучший вратарь КХЛ уже много лет, но эта конкуренция меня подстегивает», -
приводит «Р-Спорт» слова Самсонова.
Самсонов
провел пять полных матчей за «Металлург» в текущем сезоне КХЛ. Главный тренер
молодежной сборной России Валерий Брагин в среду заявил, что обеспокоен игровым
временем Самсонова в клубе.
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