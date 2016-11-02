Рашит Давыдов: Не соглашусь, что в рамку можно поставить любого

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов дал интервью обозревателю «Советского спорта».



– Бытует мнение: СКА настолько силен, что там любой вратарь станет звездой. В чем сила Игоря Шестеркина?

– Я стараюсь избегать такие слова как «звезда». Но в этом году СКА намного строже и интереснее играет в обороне. В этом смысле голкиперам легче. Конечно, острые моменты возникают всегда. Но мы в них действуем правильно, без неожиданностей. Защитники помогают вратарям. Хотя не соглашусь, что в рамку можно поставить любого. Нет, конечно. Посмотрите на игру Коскинена и Шестеркина, как они выручают. Работы хватает. И если вы следите за матчами, 5:0 или 6:0 возникает в конце игры. А часто бывает, что один-два периода проходят очень тяжело. И это ведь трудно, когда моменты у твоих ворот редки, но очень опасны. Как себя держать в тонусе, готовить к голевым моментам.



– Еще Владислав Третьяк поделился идеей, что стоит урезать углы площадки, подвинув лицевой борт ближе к воротам. Как от этого изменится игра?

– Если срезать углы, то при грамотном вбрасывании шайбы в зону любой отскок будет отлетать на пятак. Игра станет намного динамичнее, опаснее. И будет возникать больше моментов. Но я считаю, что оптимальный вариант – при возможности перейти на финский размер, когда площадка сужается на два метра. Хоккей будет более направлен на ворота, меньше возни на бортах и в углах.