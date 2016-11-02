Александр Тарханов: Покидаю «Славию», вылетаю в Екатеринбург

Александр Тарханов покинул пост главного тренера болгарской «Славии» и в ближайшее время возглавит «Урал».



- Да, я покидаю «Славию», в четверг мой последний день в клубе. После этого, наверное, вылечу в Екатеринбург. Все это время я был на связи с президентом клуба Григорием Ивановым, советником которого оставался. Соскучился по России, - сказал Александр Тарханов корреспонденту «Советского спорта».



- Можно сказать, что на матч с «Крыльями» выведете «Урал» в качестве главного тренера?

- Посмотрим.