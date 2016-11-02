Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив45 : 50Барселона
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Баскетбол  Зенит55 : 48Будучность
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Тарханов: Покидаю «Славию», вылетаю в Екатеринбург

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Тарханов покинул пост главного тренера болгарской «Славии» и в ближайшее время возглавит «Урал».

- Да, я покидаю «Славию», в четверг мой последний день в клубе. После этого, наверное, вылечу в Екатеринбург. Все это время я был на связи с президентом клуба Григорием Ивановым, советником которого оставался. Соскучился по России, - сказал Александр Тарханов корреспонденту «Советского спорта».

- Можно сказать, что на матч с «Крыльями» выведете «Урал» в качестве главного тренера?
- Посмотрим.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Червиченко: «Краснодару» хорошо было бы добавить к красавцу-стадиону какую-нибудь медальБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Краснодар» способен в этом сезоне попасть в призовую тройку.Тарханов оставил должность главного тренера «Славии»Российский специалист Александр Тарханов ушел с должности главного тренера «Славии», сообщает Sportal.Игорь Шалимов: Смолов отправится в Германию, но выйти он сможет лишь в матче с «Оренбургом»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, когда нападающий Федор Смолов, оправившийся от травмы, сможет вновь выйти на поле.Григорий Иванов: Хотим пригласить на должность главного тренера «Урала» ТархановаПрезидент «Урала» Григорий Иванов назвал имя специалиста, который может стать главным тренером команды.Евгений Гинер: Никакие игры со «Спартаком» не могут повлиять на выступления ЦСКА в Лиге чемпионовПрезидент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что последние неудачи в национальном первенстве никак не влияют на команду перед матчами в Лиге чемпионов.«Парни! Жгите флаги!» Андрей Малосолов о матче «Урал» - «Терек»«Парни! Жгите флаги!» Андрей Малосолов о матче «Урал» - «Терек»События в матче 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4), который пока что только народной молвойТарханов возглавит «Урал»Как сообщает издание URA.Ru, новым главным тренером «Урала» станет Александр Тарханов.17-летний воспитанник киевского «Динамо» перейдет в «Зенит»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о встрече с агентом Вадимом Шаблием и трансфере, о котором они договорились.Член совета директоров «Крыльев Советов»: Карпина нет среди претендентов на пост главного тренера клубаЧлен совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил «Советскому спорту», что Валерия Карпина нет среди претендентов на пост главного тренера клуба.Вадим Скрипченко: Мне очень интересно предложение «Крыльев»Экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, который ушел в отставку из екатеринбургского клуба 1 ноября, подтвердил, что ему поступило предложение возглавить «Крылья Советов».Дмитрий Шляхтин: Договоренности со Скрипченко нет. О претензиях Веркаутерена мне не говорилиЧлен совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин подтвердил, что одним из кандидатов на пост главного тренера клуба после отставки является Вадим Скрипченко, ранее покинувший «Урал».«Зенит» - «Дандолк». В воротах сыграет Михаил КержаковГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу определился с вратарем, который сыграет против ирландского «Дандолка» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Вадим Скрипченко: Есть интерес «Крыльев». И моя совесть перед Ивановым чиста!Вадим Скрипченко: Есть интерес «Крыльев». И моя совесть перед Ивановым чиста!Экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подтвердил, что ему поступило предложение возглавить «Крылья Советов».Глава совета директоров «Локомотива»: Вопрос об отставке Семина не рассматриваетсяПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что вопрос о возможности отставки главного тренера команды Юрия Семина в повестке дня не стоит.Защитник «Амкара» с российским паспортом Идову впервые вызван в сборную НигерииЗащитник «Амкара» Брайан Идову впервые получил вызов в сборную Нигерии.Веркаутерен хочет отсудить у «Крыльев» 250 тысяч евроУволенный с поста главного тренера «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен требует неустойку за досрочный разрыв контракта.Григорий Иванов: Возможный уход Скрипченко в «Крылья» - удар в спинуПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что недавно покинувший пост главного тренера команды Вадим Скрипченко может возглавить «Крылья Советов».Маурисио и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»Красно-белые готовятся к выездному матчу 13-го тура чемпионата России с «Томью».КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 990 тысяч рублей по итогам столичного дербиМосковские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 990 тысяч рублей по итогам матча 12-го тура чемпионата России.Вадим Скрипченко: Получил предложение от «Крыльев Советов» и готов его рассмотретьБывший наставник «Урала» Вадим Скрипченко подтвердил информацию, что может продолжить тренерскую карьеру в Самаре.

Славия Сф
Славия Сфкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Александр Тарханов
Александр Тархановвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение