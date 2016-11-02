Андрей Червиченко: «Краснодару» хорошо было бы добавить к красавцу-стадиону какую-нибудь медаль

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Краснодар» способен в этом сезоне попасть в призовую тройку.

«Считаю, «Краснодар» наряду со «Спартаком» и «Зенитом» главным претендентом на медали первенства. Краснодарцам хорошо было бы добавить к своему красавцу-стадиону какую-то медаль. Или завоевать Кубок России. На мой взягляд, «Краснодар» набирает ход, при этом не надо забывать, что с конца сентября он играет без ведущего нападающего Смолова. Зимнее усиление сделает «Краснодар» еще более сильным и претендующим на золото», - сказал Червиченко «Советскому спорту».

После 12-ти туров команда Игоря Шалимова с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

В Кубке России «Краснодар» в 1/4 финала сыграет 1 марта будущего года с «Уралом».