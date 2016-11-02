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Владислав Третьяк: Я не против легионеров, но таких, как Ягр

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался на тему качества легионеров в КХЛ.

«Я не против легионеров, но таких, как Яромир Ягр. С него можно брать пример - отдача и как он играет. А в «Витязь» пришли три бойца и колотят всех. Чего брать? У нас кулачный бой идет? Я этого не понимаю. В свое время хоккеисты не хотели туда ехать, потому что с командой было сложно играть -  люди боялись за свое здоровье. Драки никогда не были присущи нашему хоккею.  По лимиту у нас сейчас пять легионеров. Посмотрим, как дальше будет. Если не очень хорошо, то сойдем на три», - сказал Третьяк в эфире «Спорт FM».

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