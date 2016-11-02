Жозе Моуринью: Сейчас непростое время, поэтому возвращение Швайнштайгера пойдет «Юнайтед» только на пользу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему тренерский штаб принял решение допустить до тренировок с основным составом полузащитника Бастиана Швайнштайгера.



«Мы решили вернуть Бастиана в основной состав и сообщили ему об этом в прошлую пятницу. С чем это связано? Сейчас такое время, что нам нужно держаться вместе. Уверен, все эти дни Швайнштайгер работал на самом высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что его возвращение в основу – человеческое решение. Ничего более.



Уверен, если он покинет нас, то прибудет в другой клуб в великолепной форме. Если он решит остаться с нами – это будет еще один вариант в центр поля. Но сейчас, должен сказать, у нас нет никаких проблем. В любом случае, присутствие такого игрока пойдет нам только на пользу», – приводит слова Моуринью Goal.

Напомним, экс-игрок сборной Германии был отстранен от тренировок с основой после назначения Моуринью на пост главного тренера. Ранее появилась информация, что португальский специалист запретил полузащитнику играть за вторую команду «красных дьяволов».

Стоит отметить, что Швайнштайгер не принимает участия в матчах с лета 2016 года.