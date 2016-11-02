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Страндберг – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Монако»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА и «Монако» назвали стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А.Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Ионов, Головин, Тошич, Страндберг.

Запасные: Чепчугов, Миланов, Траоре, Набабкин, В.Березуцкий, Чалов.

«Монако»: Субашич, Фабиньо, Глик, Менди, Лемар, Эмерсон, Бакайоко, Сидибе, Фалькао, Жермен, Силва.

Встреча начнется сегодня в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Монако - ЦСКА

Состав

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон, Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао, Жермен

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич, Страндберг

Судья:

Матей Юг (Словения)

Место и дата

02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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