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Игорь Ожиганов: Я не впервые в сборной, но все равно волнение есть

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Ожиганов ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Я не впервые в сборной, но все равно волнение есть, - признался защитник Игорь Ожиганов. - Есть ли отличия в работе со Знарком и Квартальновым? Они примерно похожи, и упражнения приблизительно одинаковые. Оба нацеливают на силовую манеру игры.

- Кубок мира показал, что в цене атакующие защитники вроде Эрика Карлссона, Ши Уэбера, - я решил сменить тему. – А вот сборной России игроков такого амплуа не хватает.
- Так ведь всем не хватает таких игроков как Ши Уэбер! – изумился Ожиганов. – Это хоккейная элита. Я смотрю за такими хоккеистами по обзорам НХЛ. Но вообще это уникальные люди, которые появляются не так часто.

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