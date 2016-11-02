Игорь Ожиганов: Кто для меня был эталоном? Сейчас не могу сказать, но в детстве это был Андрей Марков

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Ожиганов ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Кубок мира показал, что в цене атакующие защитники вроде Эрика Карлссона, Ши Уэбера, - я решил сменить тему. – А вот сборной России игроков такого амплуа не хватает.

- Так ведь всем не хватает таких игроков как Ши Уэбер! – изумился Ожиганов. – Это хоккейная элита. Я смотрю за такими хоккеистами по обзорам НХЛ. Но вообще это уникальные люди, которые появляются не так часто.

- Кто для вас был эталоном защитника?

- Сейчас не могу сказать. А в детстве, когда рос – Андрей Марков. Я впервые сходил на хоккей на московское «Динамо», и он еще не уехал.