Муса начнет игру с «Копенгагеном» в основе «Лестера»
Стал известен стартовый состав «Лестера» на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном».
Отметим, что бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса оказался в стартовом составе действующих чемпионов Англии.
«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Хут, Морган, Эрнандес, Дринкуотер, Амарти, Шлупп, Марез, Муса, Варди.
Напомним, игру с «Копенгагеном» подопечные Клаудио Раньери проведут сегодня. Матч стартует в 22.45 мск.
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