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«Легия» – «Реал». Мората и Коэнтрау – в основе мадридского клуба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и варшавской «Легии» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Легия»: Маляж, Жезничак, Глоушек, Паздан, Берешиньски, Радович, Оджиджа-Офоэ, Мулен, Гильерме, Копчински, Николич. 

«Реал»: Навас, Коэнтрау, Начо, Варан, Карвахаль, Кроос, Ковачич, Бэйл, Бензема, Роналду, Мората. 

Встреча между командами состоится сегодня и стартует в 22.45 мск. 

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.


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