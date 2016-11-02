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Владимир Алекно: Из тренеров-иностранцев русскоговорящий Стойчев – хорошая кандидатура

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о предстоящем тренерском совете, на котором будут обсуждаться кандидатуры на пост главного тренера сборной России.

– Со Стойчевым я разговаривал три недели назад и он сказал, что с ним никто не связывался. Может быть, сейчас что-то поменялось. Вообще, многие кандидаты, появляющиеся в российской прессе – вымышленные. Я, честно говоря, даже не знаю, допускает ли федерация вариант с тренером-иностранцем. Если да, то русскоговорящий Стойчев – хорошая кандидатура. 8 ноября будет тренерский совет и там будет обсуждение возможных тренеров сборной.

– То есть, решение будет коллективным?
– Его будет принимать федерация. Мы же можем только обсуждать и рекомендовать кого-то. В совет также входят Геннадий Шипулин, Сергей Шляпников, Николай Карполь, Юрий Маричев, Станислав Шевченко и Александр Ярёменко, – цитирует слова Алекно «БИЗНЕС Online».

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