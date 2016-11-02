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Сборная России сыграла вничью с командой Словакии в рамках отбора на чемпионат Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гандболисты сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы разошлись миром с командой Словакии (31:31).

В следующем матче 6 ноября россияне проведут встречу с командой Черногории.

Отметим, что выйдут в финальный турнир чемпионата Европы по две сильнейшие команды из каждой группы (всего групп 7), а также лучшая сборная из занявших третьи места.

Чемпионат Европы
Квалификационный раунд
Группа 6


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