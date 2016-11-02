Сборная России сыграла вничью с командой Словакии в рамках отбора на чемпионат Европы
Гандболисты сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы разошлись миром с командой Словакии (31:31).
В следующем матче 6 ноября россияне проведут встречу с командой Черногории.
Отметим, что выйдут в финальный турнир чемпионата Европы по две сильнейшие команды из каждой группы (всего групп 7), а также лучшая сборная из занявших третьи места.
Чемпионат Европы
Квалификационный раунд
Группа 6
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