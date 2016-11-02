Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако». Таким образом, вратарь обновил антирекорд турнира.
Гол в ворота Акинфеева забил Валер Жармен а на 12-й минуте.
Таким образом, 30-летний голкипер пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. В последний раз он отыграл в этом турнире «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне – в игре группового раунда с «Арсеналом» (0:0).
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Монако» - ЦСКА.
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон, Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао, Жермен
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич, Страндберг
Предупреждения:
Эмерсон, 24 - нет
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция