«Зенит» обыграл «Будучность» в четвертом туре Еврокубка

Петербургский «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над черногорской «Будучностью» со счетом 84:79 (25:15, 17:19, 28:23, 14:22).

Самыми результативными на паркете стали два игрока - черногорец Борис Савович и игрок «Зенита» Яннис Тимма, у обоих по 17 очков.

Напомним, следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 9 ноября в гостях против испанской «Уникахи». «Будучность» в этот же день дома сыграет с «Баварией».

После трех матчей «Зенит» располагается на втором месте в группе С, «Будучность» находится на пятом месте.