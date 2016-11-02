«Зенит» обыграл «Будучность» в четвертом туре Еврокубка
Петербургский «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал
победу над черногорской «Будучностью» со счетом 84:79 (25:15, 17:19, 28:23, 14:22).
Самыми
результативными на паркете стали два игрока - черногорец Борис Савович и игрок «Зенита»
Яннис Тимма, у обоих по 17 очков.
Напомним,
следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 9 ноября в
гостях против испанской «Уникахи». «Будучность» в этот же день дома сыграет с «Баварией».
После трех матчей «Зенит» располагается на втором месте в группе С, «Будучность» находится на пятом месте.
Матч
Зенит - Будучность - 84:79
Место и дата
02 ноября 20:45, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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