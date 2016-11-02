Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» обыграл «Будучность» в четвертом туре Еврокубка

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка одержал победу над черногорской «Будучностью» со счетом 84:79 (25:15, 17:19, 28:23, 14:22).

Самыми результативными на паркете стали два игрока - черногорец Борис Савович и игрок «Зенита» Яннис Тимма, у обоих по 17 очков.

Напомним, следующий матч в Еврокубке подопечные Василия Карасева проведут 9 ноября в гостях против испанской «Уникахи». «Будучность» в этот же день дома сыграет с «Баварией».

После трех матчей «Зенит» располагается на втором месте в группе С, «Будучность» находится на пятом месте.

Матч

Зенит - Будучность - 84:79

Место и дата

02 ноября 20:45, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Карасев: У «Будучности» не такой «бегущий» состав, но в нем есть много хороших снайперовГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Еврокубка против сербской «Будучности».«Зенит» обыграл ВЭФМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и латвийским ВЭФом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 90:76 в пользу «Зенита».Антон Пушков: У «Зенита» есть все, чтобы пробиться в ЕвролигуЦентровой «Зенита» Антон Пушков поделился мнением о шансах команды выйти по итогам сезона в Евролигу.Антон Пушков: «Зенит» в матче с «УКАМ Мурсией» сделал много потерь, проиграл свой щитЦентровой «Зенита» Антон Пушков поделился впечатлениями от поражения в матче с «УКАМ Мурсии».Василий Карасев: Усталось после «Автодора»? Что же начнется, когда «Зенит» начнет ездить на выезды?Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Еврокубка против «Мурсии» (83:85).Стефан Маркович: «Зенит» против «Мурсии» играл то хорошо, то плохо – так нельзя, нужно быть стабильнееЗащитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Еврокубка против «Мурсии» (83:85).«Зенит» в овертайме не смог обыграть «Мурсию» в ЕврокубкеВ матче второго тура группового этапа Еврокубка «Зенит» в овертайме дома проиграл «Мурсии» со счетом 83:85 (21:25, 15:14, 18:16, 20:19, 9:11).Василий Карасев: «Зенит» в матче с «Автодором» совершенно не справился с МиннератомГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча против «Автодора» (96:90).Сергей Фокин: Поражение от «Зенита»? «Автодор» ищет свою игруГлавный тренер «Автодора» Сергей Фокин поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (90:96).34 очка Карасева помогли «Зениту» обыграть «Автодор»В матче регулярного чемпионата «Зенит» в гостях победил «Автодор» со счетом 96:90 (25:29, 29:21, 19:17, 23:23).Василий Карасев: Уровень исполнителей у «Автодора» стал похуже, но игра с ним будет непростаяГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».«Зенит» обыграл «Калев» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома победил «Калев» со счетом 89:73 (22:18, 26:26, 21:15, 20:14).Сергей Карасев: Думаю, у меня еще будет шанс в НБА, и я смогу им воспользоватьсяФорвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о причине, по которой он не смог закрепиться в НБА.Василий Карасев: «Зенит» с первых минут матча против «Калева» должен сыграть жестко в защитеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против эстонского «Калева».Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануУтренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануТрадиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние 12 часов.Сергей Карасев: Все, что говорит тренер «Зенита», воспринимаю совершенно нормальноФорвард «Зенита» Сергей Карасев в беседе с корреспондентом Spb.ovsport.ru поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).Кайл Лэндри: Победа над такой сильной командой, как «Бавария», придаст «Зениту» уверенностиЦентровой «Зенита» Кайл Лэндри поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).Василий Карасев: «Бавария» – это уровень ЕвролигиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над мюнхенской «Баварией» (80:77).Главный тренер «Баварии»: Наши игроки думали, что сделать, а баскетболисты «Зенита» просто пробегали и забрасывалиГлавный тренер «Баварии» Александр Джорджевич поделился впечатлениями от поражения в матче против «Зенита» (77:80).Верните мой 2008-й! «Зенит» снова обыграл «Баварию»Верните мой 2008-й! «Зенит» снова обыграл «Баварию»«Зенит» открыл третий домашний сезон на новой площадке стильной победой в Еврокубке.
Будучность
Будучностькалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика

Cпецпредложение