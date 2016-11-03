«Ювентус» дома упустил победу над «Лионом»
Футболисты итальянского «Ювентуса» в домашнем матче
четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с французским «Лионом».
Встреча группы H, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась
со счетом 1:1. В составе туринцев точный удар нанес Гонсало
Игуаин, реализовавший пенальти. В концовке встречи отличился полузащитник гостей Корентин Толиссо.
Таким образом, «Ювентус» набрал семь очков и уступил лидерство в группе H «Севилье». У
«Лиона» в активе четыре очка. Французский клуб идет в квартете
третьим.
В матчах следующего тура «Ювентус» 22 ноября в гостях сыграет против испанской «Севильи», а «Лион» в этот день на выезде сразится с «Динамо» из Загреба.
Матч
Голы
Игуаин 13 (1:0 - пен.). Толиссо 85 (1:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Эвра, Бонуччи (Бенатиа, 67), Алвес, Бардзальи, Хедира, Стураро, Пьянич (Алекс, 68), Маркизио, Игуаин (Куадрадо, 83), Манджукич
Лион: Лопеш, Рыбус (Корне, 70), Маммана, Рафаэл, Морель, Дьякаби, Толиссо, Гоналонс, Геззаль, Ляказетт, Фекир (Дардер, 77)
Предупреждения:
Пьянич, 38; Бардзальи, 58; Маркизио, 84; Стураро, 89 - Геззаль, 90; Дардер, 90
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
02 ноября 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция