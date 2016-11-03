«Ювентус» дома упустил победу над «Лионом»

Футболисты итальянского «Ювентуса» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с французским «Лионом».

Встреча группы H, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 1:1. В составе туринцев точный удар нанес Гонсало Игуаин, реализовавший пенальти. В концовке встречи отличился полузащитник гостей Корентин Толиссо.

Таким образом, «Ювентус» набрал семь очков и уступил лидерство в группе H «Севилье». У «Лиона» в активе четыре очка. Французский клуб идет в квартете третьим.

В матчах следующего тура «Ювентус» 22 ноября в гостях сыграет против испанской «Севильи», а «Лион» в этот день на выезде сразится с «Динамо» из Загреба.