«Севилья» дома обыграла «Динамо» из Загреба
Футболисты испанской «Севильи» в домашнем матче четвертого
тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли «Динамо» из Загреба.
Встреча группы H, прошедшая в среду в Севилье на стадионе «Рамон Санчес
Писхуан», завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев в первом тайме точный удар нанес Лусиано
Вьетто. Во втором тайме отличились Серхио Эскудеро, Стивен Н'Зонзи и Виссам Бен-Йедер. Начиная с 45-й минуты гости играли вдесятером – за две желтые карточки
с поля был удален Петар Стоянович.
Таким образом, «Севилья» набрала 10 очков. У «Динамо»
по-прежнему очков нет. Оно занимает последнее, четвертое место в группе.
В матчах следующего тура «Севилья» 22 ноября примет итальянский «Ювентус», а «Динамо» в этот день дома сыграет с французским «Лионом».
Матч
Севилья - Динамо Зг - 4:0 (1:0)
Голы
Вьетто 31 (1:0). Эскудеро 67 (2:0). Н'Зонзи 80 (3:0). Бен Йеддер 87 (4:0).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Меркадо, Мариано, Рами, Эскудеро, Витоло (Сарабиа, 75), Гансо (Кийотаке, 75), Васкес (Бен Йеддер, 61), Краневиттер, Н'Зонзи, Вьетто
Динамо Зг: Ливакович, Шильденфельд, Сигали, Бенкович, Пиварич, Чорич (Шитум, 53), Машаду (Перич, 60), Павичич, Стоянович, Фернандес, Судани (Мэцел, 46)
Предупреждения:
нет - Стоянович, 11; Пиварич, 21; Павичич, 28
Удаления:
нет - Стоянович, 45
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
02 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция