«Севилья» дома обыграла «Динамо» из Загреба

Футболисты испанской «Севильи» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли «Динамо» из Загреба.

Встреча группы H, прошедшая в среду в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев в первом тайме точный удар нанес Лусиано Вьетто. Во втором тайме отличились Серхио Эскудеро, Стивен Н'Зонзи и Виссам Бен-Йедер. Начиная с 45-й минуты гости играли вдесятером – за две желтые карточки с поля был удален Петар Стоянович.

Таким образом, «Севилья» набрала 10 очков. У «Динамо» по-прежнему очков нет. Оно занимает последнее, четвертое место в группе.

В матчах следующего тура «Севилья» 22 ноября примет итальянский «Ювентус», а «Динамо» в этот день дома сыграет с французским «Лионом».