Американский центровой Тревор Мбакве перешел в «Зенит»
«Зенит» договорился о переходе с американским центровым Тревором Мбакве, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Контракт баскетболиста с «Зенитом» будет рассчитан на один год.
Напомним, в сезоне 2015/16 Тревор Мбакве выступал за «Маккаби FOX Тель-Авив». В межсезонье
центровой подписал контракт с испанской «Уникахой», но через два месяца покинул
клуб из-за проблем с коленями.
Мбакве играл за университетскую команду «Миннесота Голден Гоферс». Первый сезон в профессиональной карьере он провел в римском «Виртусе», а следующим его клубом был немецкий «Броз Баскет».
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