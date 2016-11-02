Американский центровой Тревор Мбакве перешел в «Зенит»

«Зенит» договорился о переходе с американским центровым Тревором Мбакве, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Контракт баскетболиста с «Зенитом» будет рассчитан на один год.

Напомним, в сезоне 2015/16 Тревор Мбакве выступал за «Маккаби FOX Тель-Авив». В межсезонье центровой подписал контракт с испанской «Уникахой», но через два месяца покинул клуб из-за проблем с коленями.

Мбакве играл за университетскую команду «Миннесота Голден Гоферс». Первый сезон в профессиональной карьере он провел в римском «Виртусе», а следующим его клубом был немецкий «Броз Баскет».