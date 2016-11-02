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Сьон вышел в четвертьфинал Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил два гола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Сьона» в рамках 1/8 финала Кубка Швейцарии нанесли поражение «Шаффхаузену» из второго дивизиона чемпионата страны.

Встреча между командами завершилась со счетом 5:2, который был установлен в дополнительное время. 

Отметим, что российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл всю встречу и пропустил два гола.

Таким образом, команда победителей вышла в четвертьфинал турнира.

Кубок Швейцарии
1/8 финала

«Шаффхаузен» – «Сьон» – 2:5 

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