Сьон вышел в четвертьфинал Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил два гола

Футболисты «Сьона» в рамках 1/8 финала Кубка Швейцарии нанесли поражение «Шаффхаузену» из второго дивизиона чемпионата страны.



Встреча между командами завершилась со счетом 5:2, который был установлен в дополнительное время.



Отметим, что российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл всю встречу и пропустил два гола.



Таким образом, команда победителей вышла в четвертьфинал турнира.



Кубок Швейцарии

1/8 финала



«Шаффхаузен» – «Сьон» – 2:5