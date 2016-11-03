«Порту» дома обыграл «Брюгге»

Футболисты португальского «Порту» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Брюгге».

Встреча группы G, прошедшая в среду в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце первого тайма мяч в свои ворота забил полузащитник гостей Томас Пина.

Таким образом, «Порту» набрал семь очков и вышел на второе место в группе. Лидирует «Лестер», у которого 10 очков, а третьим идет «Копенгаген» (пять очков).

В матчах следующего тура «Порту» 22 ноября на выезде сыграет против датского «Копенгагена», а «Брюгге» в этот день будет гостить у английского «Лестера».