«Порту» дома обыграл «Брюгге»
Футболисты португальского «Порту» в домашнем матче
четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Брюгге».
Встреча группы G, прошедшая в среду в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со
счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце первого тайма мяч в свои ворота забил
полузащитник гостей Томас Пина.
Таким образом, «Порту» набрал семь очков и вышел на второе
место в группе. Лидирует «Лестер», у которого 10 очков, а третьим идет «Копенгаген»
(пять очков).
В матчах следующего тура «Порту» 22 ноября на выезде сыграет против датского «Копенгагена», а «Брюгге» в этот день будет гостить у английского «Лестера».
Матч
Голы
Силва 38 (1:0).
Состав
Порту: Касильяс, Перейра М., Теллеш, Фелипе, Маркано, Жота (Корона, 71), Отавио (Лаюн, 79), Торрес, Перейра Д., Эррера (Невеш, 62), Силва
Брюгге: Бутель, Коолс, Пулен, ван Рейн, Денсвил, Болинголи (Ванакен, 65), Пинья, Вормер, Клаудемир, Диаби (Лимбомбе, 46), Весли (Искьердо, 77)
Предупреждения:
Эррера, 3; Фелипе, 35 - Денсвил, 34; Диаби, 41; Вормер, 86; Клаудемир, 88
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
02 ноября 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция