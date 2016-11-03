Леонид Слуцкий: Беру вину за поражение на себя

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий взял на себя вину за поражение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3).

«К моему огромному сожалению, мы оказались не готовы к этому матчу. Когда такое происходит, то виноват тренер. Беру вину на себя, а футболисты просто выполняли те вещи, которые нарабатывались», — сказал Слуцкий в эфире программы «Все на Матч!» телеканала «Матч ТВ».

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он пропускает мяч.

Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».