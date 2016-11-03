Леонарду Жардим: Болельщикам не понравилось, что две недели назад Траоре забил. В «Монако» он играл очень плохо

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0) объяснил, почему болельщики освистали нападающего ЦСКА Ласина Траоре.

«В прошлом году Траоре очень плохо показал себя, выступая за нас. Но именно он забил нам мяч две недели назад. Болельщикам это не понравилось», - сказал Жардим после игры.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он пропускает мяч.

Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».