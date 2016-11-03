Евгений Пашутин: УНИКС одержал большую победу

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после победы над «Фенербахче» (81:73) в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги похвалил подопечных за проделанную работу.

«Мы одержали большую победу, первую в Евролиге. Поздравляю подопечных, они хорошо поработали в обороне и сохраняли концентрацию на протяжении всех 40 минут. Увы, мы лишились двух игроков - Кларка и Понкрашова, попав в непростую ситуацию, но ребята сражались друг за друга и добились важного успеха», - приводит слова Пашутина официальный сайт Евролиги.

Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась победой российской команды со счетом 81:73. В составе победителей лучшим на паркете был Кит Лэнгфорд, оформивший дабл-дабл (28 очков + 10 подборов). Также дабл-даблом отметился Артем Параховский (20 очков + 12 подборов).

Таким образом, УНИКС одержал первую победу в Евролиге, имея в пассиве четыре поражения на старте турнира.