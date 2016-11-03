Евгений Пашутин: УНИКС одержал большую победу
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после победы над
«Фенербахче» (81:73) в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги
похвалил подопечных за проделанную работу.
«Мы одержали большую победу,
первую в Евролиге. Поздравляю подопечных, они хорошо поработали в обороне и
сохраняли концентрацию на протяжении всех 40 минут. Увы, мы лишились двух
игроков - Кларка и Понкрашова, попав в непростую ситуацию, но ребята сражались
друг за друга и добились важного успеха», - приводит слова Пашутина официальный
сайт Евролиги.
Встреча,
прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась победой российской команды со счетом
81:73. В составе победителей лучшим на паркете был Кит Лэнгфорд, оформивший
дабл-дабл (28 очков + 10 подборов). Также дабл-даблом отметился Артем
Параховский (20 очков + 12 подборов).
Таким образом, УНИКС одержал первую победу в Евролиге, имея в пассиве четыре поражения на старте турнира.
Матч
Фенербахче - УНИКС - 73:81
Место и дата
02 ноября 20:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция