Димитрис Итудис: «Олимпиакос» – хорошая команда с ясными идеями

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги против греческого «Олимпиакоса».

«Олимпиакос» – хорошая команда с ясными идеями в игре. Пирейцы внесли значительные изменения в свою игру в этом сезоне, как в защите, так и в нападении. Их атака во-многом строится на переходах и отскоках на чужом щите, они играют жестко. Ожидаем сложного матча, летим сражаться», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Встреча «Олимпиакос» - ЦСКА пройдет в четверг в 22:00 по московскому времени в Пирее. Напомним, что в четырех стартовых турах армейский клуб одержал четыре победы. «Олимпиакос» из четырех матчей выиграл три.