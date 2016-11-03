Димитрис Итудис: «Олимпиакос» – хорошая команда с ясными идеями
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказал
мнение о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги против греческого «Олимпиакоса».
«Олимпиакос» – хорошая команда с ясными идеями в игре. Пирейцы
внесли значительные изменения в свою игру в этом сезоне, как в защите, так и в
нападении. Их атака во-многом строится на переходах и отскоках на чужом щите,
они играют жестко. Ожидаем сложного матча, летим сражаться», - приводит
официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Встреча «Олимпиакос» - ЦСКА пройдет в четверг в 22:00 по московскому времени в Пирее. Напомним, что в четырех стартовых турах армейский клуб одержал четыре победы. «Олимпиакос» из четырех матчей выиграл три.
Матч
Место и дата
03 ноября 22:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция
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