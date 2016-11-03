Вице-президент «Монако»: У ЦСКА замечательная молодежь

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после победы над «Монако» в матче группового этапа Лиги чемпионов над ЦСКА выразил сожаление, что его команда переиграла именно армейский клуб.

«Безусловно, рад за наш клуб. Победа очень нужная. Да, обидно, что отняли очки именно у этого соперника, а не у другого. Но это спорт, здесь нет места эмоциям. Каждый выходит на поле, чтобы победить, - такова логика спорта. Но хочу заметить, что у ЦСКА замечательная молодёжь и сегодня ребята одержали крупную победу над нашей командой в Юношеской лиге УЕФА, хотя мы выиграли молодежный Кубок Франции в прошлом сезоне. Это вселяет надежду в завтрашний день. В России растёт талантливая молодежь, и важно её поддержать, не растерять и дать путёвку в будущее», - приводит «Чемпионат» слова Васильева.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он пропускает мяч.

Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».