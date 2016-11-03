Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы пройти в Лигу Европы
Главный тренер
«Монако» Леонарду Жардим высказал мнение о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового
этапа Лиги чемпионов (3:0).
«Сегодня на поле был
настоящий спектакль. Люди, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Мы
сегодня хорошо выполнили свою работу. Что касается ЦСКА, то у него есть все
шансы пройти в Лигу Европы», - сказал Жардим после игры.
Встреча
группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со
счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились
нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА
Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он
пропускает мяч.
Таким
образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА
осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в
квартете.
В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)
Предупреждения:
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция