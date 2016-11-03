Радулов и Любимов забивают, «Лейкерс» без Мозгова побеждают, а Слуцкий извиняется перед болельщиками. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра четверга.

1). ЦСКА крупно проиграл «Монако» в выездном матче Лиги чемпионов – 0:3. Радамель Фалькао оформил дубль, а Игорь Акинфеев пропустил в 41-й игре самого престижного клубного турнира континента подряд.

2). Леонид Слуцкий после разгрома от «Монако» извинился перед болельщиками и объяснил отсутствие в составе Василия Березуцкого.

3). Алексей Ионов после встречи с «Монако» едва сдерживал слезы, с трудом подбирал слова, но признал: играть так слабо в Лиге чемпионов нельзя.

4). Известный эксперт Александр Бубнов считает, что игроки ЦСКА выходили заранее обреченными на матч против «Монако» (0:3). Это поражение армейцев также является следствием психологического надлома после игры со «Спартаком» (1:3).

5). Бывшие подопечные Станислава Черчесова – футболисты «Легии» - дома дали бой мадридскому «Реалу» и добились почетной ничьи (3:3). При этом матч проходил без зрителей.

6). «Боруссия» - в плей-офф. Клуб из Дортмунда воспользовался осечкой Мадрида, дома обыграл «Спортинг» и досрочно пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

7). «Тоттенхэм» болезненно обживается на «Уэмбли». «Шпоры» дома в присутствии 85 тысяч зрителей уступили «Байеру» (0:1) и опустились на третье место в группе. Ниже – только ЦСКА.

8). Возмутитель спокойствия Лиги чемпионов – «Лестер» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0). Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса отыграл за гостей весь матч, но не забил.

9). Потенциальный новичок московского «Спартака», нападающий нигерийского клуба «Викки Турист» Годвин Обайе cообщил, что должен прибыть на просмотр в Москву 7 ноября.

10). УНИКС одержал первую победу в Евролиге. Причем команда Евгения Пашутина на выезде одолела финалиста прошлого розыгрыша турнира – «Фенербахче» (81:73). Кит Лэнгфорд набрал дежурные 28 очков, но в отличие от большинства матчей не забывал о защите.

11). Волейболистки казанского «Динамо» в Москве обыграли московских одноклубниц. Вдвойне неожиданней, что победа клуба из Татарстана является волевой (3:2).

12). Шайба Романа Любимова помогла «Филадельфии» в домашних стенах в овертайме одержать волевую победу над «Детройтом».

13). Продолжает забивать Александр Радулов, чей «Монреаль» дома уверенно обыграл «Ванкувер» (3:0). Российский форвард в этой игре поразил пустые ворота.

14). «Лейкерс», потерявшие из-за травмы Тимофея Мозгова, не заметили потерю российского бойца и в гостях довольно неожиданно одолели «Атланту» - 123:116.

Видео дня: Как сын Зинедина Зидана Лука пропустил гол в юношеской лиге УЕФА в матче с «Легией».

Цитата дня: «Впервые в сезоне, пожалуй, уступили по делу» (Леонид Слуцкий).

Блог дня: Янькова в образе колдуньи. Как бойцы ММА отметили Хеллоуин.