Владимир Тарасенко: Есть время, когда можно что-то сказать, но в остальном доказывать надо делом

Форвард «Сент-Луис» Владимир Тарасенко рассказал о том, какие новые функции у него появились с назначением вице-капитаном команды.

«Где-то больше в собраниях участвуешь, с главным тренером и генеральным менеджером общаешься, более активен в раздевалке. Но, в принципе, все одно и то же. Надо выходить на лед и показывать примером. Я такой придерживаюсь позиции: есть время, когда можно что-то сказать, но в остальном доказывать надо делом», – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

По итогам голосования прошлого сезона Тарасенко стал лицом обложки игры NHL 2017.

«Я не слежу за социальными сетями. Приятно, конечно, видеть себя в магазине и большая признательность фанатам, которые за меня проголосовали. Я впервые увидел обложку еще летом, на церемонии вручения призов в Лас-Вегасе. Но тогда во мне жило еще большое расстройство от поражения в плей-офф, а сейчас думать об этом уже некогда. Сезон в разгаре», – добавил российский нападающий.

В нынешнем сезоне 24-летний Тарасенко набрал 9 (4+5) очков в десяти матчах.