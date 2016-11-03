Жиру продлил результативную серию до десяти матчей
Форвард «Филадельфии» Клод Жиру сделал голевую передачу на Якуба Ворачека в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT).
Таким образом,
28-летний канадец продлил свою результативную
серию до десяти матчей, в которых он
набрал 13 (2+11) очков.
Эта серия с набранными очками является самой продолжительной в карьере 28-летнего нападающего в НХЛ.
Добавим, что Жиру догнал лучшего бомбардира сезона Артема Анисимова из «Чикаго», у которого 13 (7+6) очков.
В следующем матче в ночь на пятницу «Филадельфия» сыграет в гостях с «Айлендерс».
Матч
Филадельфия - Детройт - 4:3 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Ларкин (Грин, Нюквист), 13:15 (0:1). Атанасиу (Эрикссон, Шихэн), 13:31 (0:2). Вандевельде (Штрайт, Шенн), 33:39 (1:2). Любимов (Макдональд, Рид), 43:51 (2:2). Зеттерберг (Абделькадер, Татар), 48:18 (2:3). Штрайт (Симмондс, Шенн), 58:56 (3:3). Ворачек (Жиру), 61:41 (4:3).
Место и дата
03 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция