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«Гуанчжоу Эвергранд» готов предложить Терри контракт с зарплатой в 8 миллионов фунтов в год

Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Челси» Джон Терри следующим летом может получить заманчивое предложение из Китая. Клуб «Гуанчжоу Эвергранд» рассматривает возможность пригласить 35-летнего игрока обороны и готов предложить ему контракт с зарплатой в восемь миллионов фунтов в год.

Ожидается, что Терри примет решение о продолжении своей карьеры ближе к концу сезона. Во многом оно будет зависеть от количества игрового времени, которое будет давать ему главный тренер «синих» Антонио Конте.

Пока в нынешнем сезоне защитник провел четыре матча в премьер-лиге (все – в стартовом составе) и два матча в Кубке лиги.

Добавим, что Терри является послом «Гуанчжоу Эвергранд», а нынешним главным тренером команды является Луиз Фелипе Сколари, который работал в «Челси» в 2008-2009 годах.

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