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Майкл Оуэн: Варди не убедил меня, что является истинным бомбардиром

Источник:  Daily MailКомментарии

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о бомбардирских способностях форварда «Лестера» Джейми Варди.

«Даже когда он забивал много голов в прошлом сезоне, он не убедил меня в том, что является истинным бомбардиром. Варди приносит пользу, когда открывается в зоны и стягивает на себя внимание соперников. Но он в команде, чтобы забивать голы, а мы видим совсем иную картину по сравнению с прошлым сезоном.

Он относится к такому типу нападающих, которые играют с опущенной головой и просто бьют по мячу. Он берет свое за счет силы. Варди никогда не поднимает голову и почти всегда просто пробивает вратарей. Чтобы забивать голы таким образом, необходима удача, но иногда она есть, а иногда – нет», – приводит Daily Mail слова Оуэна.

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний форвард забил два гола в десяти матчах премьер-лиги.

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