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«Реал» рассчитывает приобрести Агуэро

Источник:  Daily MirrorКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает Daily Mirror, на игрока сборной Аргентины претендует мадридский «Реал». Отмечается, что «сливочные» планируют приобрести футболиста летом 2017 года. Сделка может состояться в том случае, если с «Реала» будут сняты санкции со стороны ФИФА.

Напомним, мадридский клуб был наказан запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет.  

Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года. За это время игрок выиграл вместе с командой чемпионат Англии (2011/12, 2013/14), Суперкубок Англии (2012), а также Кубок лиги (2014, 2016). Всего за «горожан» нападающий провел 222 матча, забил 149 мячей и отдал 46 голевых передач. 

Портал Transfermarkt.de оценивает 28-летнего футболиста в 60 млн евро, а его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2019 года.

Отметим, что ранее Агуэро выступал за мадридский «Атлетико».



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