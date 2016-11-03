ЦСКА потренировался в Красногорске

Команда ЦСКА по хоккею с шайбой не изменила трехлетней традиции и 1 ноября провел тренировку на льду стадиона «Зоркий», сообщает сайт cska-hockey.ru.

В московском регионе недавно выпал первый снег, температура опустилась ниже нуля, а это значит, что ЦСКА вновь, не изменяя трехлетней традиции, вышел на лед в Красногорске.

Сперва армейцы разделились на две команды — «красных» и «белых», и сыграла импровизированны й матч по хоккею с мячом. В нем приняли участие не только игроки ЦСКА, но и тренеры команды, а также спортивный директор армейцев Алмаз Гарифуллин. После двух таймов по 10 минут победа со счетом 11:5 осталась за «красными».

После этого армейцы выполнили комплекс беговых упражнений.

По окончании тренировки с пресс-службой ЦСКА и посетившими занятие журналистами своими впечатлениями поделились Иван Телегин и Дмитрий Квартальнов.

— Всё прошло в позитивной атмосфере, — сказал Телегин. — Хорошо поиграли. Мы каждый год сюда приезжаем, ничего необычного сегодня не было. На таких тренировках нагрузки воспринимаются полегче: свежий воздух, солнышко, настроение хорошее. Это большой опыт.

— Ездить в Красногорск у нас стало уже традицией, — рассказал Дмитрий Квартальнов. — У нас с «Зорким» хорошие отношения. Будем здесь кататься два дня, потом перейдем уже в наш дворец. В этот раз у нас были идеальные условия: солнце, погода отличная. Раньше было либо пасмурно, либо ветрено, а сегодня все великолепно.