ЦСКА потренировался в Красногорске
Команда ЦСКА по хоккею с шайбой не изменила трехлетней традиции и 1 ноября провел тренировку на льду стадиона «Зоркий», сообщает сайт cska-hockey.ru.
В московском регионе недавно выпал первый снег, температура опустилась ниже нуля, а это значит, что ЦСКА вновь, не изменяя трехлетней традиции, вышел на лед в Красногорске.
Сперва армейцы
разделились
на две команды
— «красных»
и «белых», и
сыграла импровизированны
После этого армейцы выполнили комплекс беговых упражнений.
По окончании тренировки с пресс-службой ЦСКА и посетившими занятие журналистами своими впечатлениями поделились Иван Телегин и Дмитрий Квартальнов.
— Всё прошло в позитивной атмосфере, — сказал Телегин. — Хорошо поиграли. Мы каждый год сюда приезжаем, ничего необычного сегодня не было. На таких тренировках нагрузки воспринимаются полегче: свежий воздух, солнышко, настроение хорошее. Это большой опыт.
— Ездить в Красногорск у нас стало уже традицией, — рассказал Дмитрий Квартальнов. — У нас с «Зорким» хорошие отношения. Будем здесь кататься два дня, потом перейдем уже в наш дворец. В этот раз у нас были идеальные условия: солнце, погода отличная. Раньше было либо пасмурно, либо ветрено, а сегодня все великолепно.