Хамес по-прежнему планирует покинуть «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен оставаться в испанском клубе. Об этом сообщает издание Don Balon.



Согласно информации источника, игрок сборной Колумбии недоволен своим положением в команде и готов рассмотреть предложения от других клубов. Отмечается, что футболист не поменял своего решения покинуть «Реал», несмотря на то, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан предоставил ему в нынешнем сезоне больше игрового времени.



Минувшим летом на Хамеса претендовал «Манчестер Юнайтед», который готов был выложить за него 80 млн фунтов.



В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 9 матчей, забил один гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.