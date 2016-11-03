«Урал» объявил о назначении Тарханова на пост главного тренера команды

Российский специалист Александр Тарханов возглавил «Урал». Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.



Отмечается, что 62-летний наставник приступит к работе с клубом и позже будет внесен в официальную заявку команды на сезон.



«Александр Федорович отправится с «Уралом» в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Но руководить командой во время игры со скамейки запасных в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет Юрий Матвеев», – сообщается на официальном сайте команды.



Напомним, ранее клуб покинул Вадим Скрипченко. На тот момент Тарханов занимал пост главного тренера «Славии». Накануне наставник заявил, что, скорее всего вернется в российский клуб.



Отметим, что Тарханов уже работал с «Уралом» с 2013 по 2015 гг. После своего ухода из клуба наставник стал советником президента «Урала» по спортивным вопросам.