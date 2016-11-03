Александр Хацкевич: Калачев сказал, что с «Атлетико» играл через не могу, на уколах

Главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал о физическом состоянии полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева, который ранее из-за повреждения не был вызван в стан национальной команды.



Отметим, что 1 ноября футболист вышел в основе донской команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2).



«Созванивались с Тимофеем сразу после матча со «Спартаком», в котором он получил травму и был заменен на 40-й минуте. Повреждение было довольно серьезным, и две следующие встречи чемпионата России Калачев предсказуемо пропустил.

Скажу откровенно, для меня его попадание в основу на матч с «Атлетико» стало сюрпризом. Естественно, тут же попытался выйти с Тимофеем на связь, держа в уме его возможный вызов в сборную. Увы, хороших новостей нет. Калачев объяснил, что в Мадриде играл через не могу, на уколах. Отбегал, сколько смог. Его по-прежнему беспокоит ахилл, лечение необходимо продолжить» – цитирует специалиста «Прессбол».

В следующем матче (18 ноября) «Ростов» сыграет в рамках чемпионата России с казанским «Рубином».