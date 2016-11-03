Григорий Иванов: Готов участвовать в ток-шоу, если приедет президент «Терека»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов принять участие в ток-шоу на «Матч ТВ» по итогам матча 12-го тура премьер-лиги с «Тереком».

Накануне генеральный продюссер «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире на радиостанции «Говорит Москва» заявила, что «было бы здорово провести ток-шоу с участием представителей «Терека», «Урала» и комментатора канала Тимура Журавеля, работавшего на этом матче.

«Если приедет президент «Терека», почему бы и нет? Мне теперь есть что сказать журналистам», – приводит URA.RU слова Иванова.

Напомним, «Терек» одержал победу над «Уралом» (4:1) в матче 12-го тура премьер-лиги. Комментатор Василий Уткин назвал эту игру договорной.