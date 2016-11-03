Скрипченко приступил к работе с «Крыльями Советов» (Фото)

Александр Хацкевич: Калачев сказал, что с «Атлетико» играл через не могу, на уколах

Главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал о физическом состоянии полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева, который ранее из-за повреждения не был вызван в стан национальной команды.