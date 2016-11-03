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Скрипченко приступил к работе с «Крыльями Советов» (Фото)

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Российский специалист Вадим Скрипченко, который недавно покинул пост наставника «Урала», приступил к обязанностям главного тренера «Крыльев Советов. Об этом самарский клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее пост наставника «Крыльев» покинул бельгийский специалист Франк Веркотерен. 

На данный момент самарский клуб занимает последнее место в таблице РФПЛ, набрав после 12-ти туров 7 баллов.  

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