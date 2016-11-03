Скрипченко приступил к работе с «Крыльями Советов» (Фото)
Российский специалист Вадим Скрипченко, который недавно покинул пост наставника «Урала», приступил к обязанностям главного тренера «Крыльев Советов. Об этом самарский клуб сообщил на своей странице в Twitter.
Вадим Скрипченко сегодня прибыл в Самару,был представлен команде и приступил к выполнению тренерских обязанностей.Подробности скоро на сайте pic.twitter.com/xVHjZcbTsE— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 3 ноября 2016 г.
Ранее пост наставника «Крыльев» покинул бельгийский специалист Франк Веркотерен.
На данный момент самарский клуб занимает последнее место в таблице РФПЛ, набрав после 12-ти туров 7 баллов.
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