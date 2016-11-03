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Президент «Барселоны»: Знаем об интересе «Манчестер Юнайтед» к Суаресу

Источник:  Sky SportsКомментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об интересе к форварду сине-гранатовых Луису Суаресу со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Мы в курсе всех новостей, которые появляются в СМИ. Но должен сказать, что цель нашей команды – сохранить такого футболиста в своих рядах. Уверен, Суарес счастлив выступать за «Барселону».

Мы планируем продлить контракт с ним, ведь Луис еще очень молод. У меня нет никаких сомнений по поводу его мотивации», – цитирует главу «Барселоны» Sky Sports.

Ранее сообщалось, «Манчестер Юнайтед» готов выложить за игрока сборной Уругвая 150 млн евро и осуществить эту сделку летом 2017 года.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел на клубном уровне 14 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Суареса в 90 млн евро, а его контракт с «Барселоной» истекает летом 2019 года.

Добавим, что уругваец до перехода в каталонский клуб с 2011 по 2014 гг. защищал цвета «Ливерпуля». 




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